Обнародованы богатство и бедность дальневосточных губернаторов

Кто сколько заработал за прошлый год

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Одним из последних дальневосточных губернаторов о своем доходе и имуществе отчитался глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт, обнародовав доход в 12,7 миллиона рублей за 2016 год, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ИА REGNUM со ссылкой на официальные данные декларации. Шпорт заработал в 4 раза больше приморского и амурского губернаторов, но не догнал коллегу с Сахалина.

Как ранее писало РИА VladNews, глава Приморья Владимир Миклушевский за 2016 год заработал почти три миллиона рублей. Для сравнения, губернатор Камчатского края заработал 9,4 миллиона рублей, Сахалинской области Олег Кожемяко - 27 миллионов. Губернатор ЕАО Александр Левинталь показал доход в 4,2 миллиона рублей, а глава Якутии Егор Борисов отчитался о доходе в 7,9 миллиона. А губернатор Амурской области Александр Козлов сообщил об официальном доходе почти в 3,3 миллиона рублей.

Президент РФ Владимир Путин заработал около 8,8 миллиона рублей.