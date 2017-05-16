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Общество

Погода в Приморье сегодня потенциально опасна

Ожидаются грозы
Фото: meteoinfo.ru Фото: meteoinfo.ru
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

В Приморье объявлен желтый уровень опасности на сегодня, 16 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае ожидаются грозы.

Также желтый уровень опасности присвоен арктическому.побережью Республики Саха, побережью Охотского моря, Амурской области, Сахалинской области и Чукотскому автономному округу. 

Сегодня днем во Владивостоке малооблачно. Вероятность осадков 11%. Атмосферное давление в пределах нормы (757 мм.рт.ст.). Температура воздуха +10...+12°. Ветер южный очень слабый (2 – 4 м/с). Относительная влажность 79%.

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