Погода в Приморье сегодня потенциально опасна

Ожидаются грозы

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

В Приморье объявлен желтый уровень опасности на сегодня, 16 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае ожидаются грозы.

Также желтый уровень опасности присвоен арктическому.побережью Республики Саха, побережью Охотского моря, Амурской области, Сахалинской области и Чукотскому автономному округу.

Сегодня днем во Владивостоке малооблачно. Вероятность осадков 11%. Атмосферное давление в пределах нормы (757 мм.рт.ст.). Температура воздуха +10...+12°. Ветер южный очень слабый (2 – 4 м/с). Относительная влажность 79%.