Координатор штаба Навального во Владивостоке рассказала всю правду

Софья Кривцова не хочет быть инструментом политической боорьбы

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

За день до открытия штаба Алексея Навального во Владивостоке место координатора освободилось, сообщает РИА VladNews со ссылкой на 8 канал. Неожиданно от должности отказалась Софья Кривцова. Эту информацию подтвердили и в головном штабе, и по словам главы федерального штаба – Леонида Волкова, кандидаты на это место уже имеются. О причинах своего отказа Софья Кривцова рассказала местной телекомпании.

Отметим, что предвыборный штаб Алексея Навального во Владивостоке открылся 15 мая. Для этого в приморскую столицу прибыл глава избирательного штаба оппозиционера, баллотирующегося в президенты РФ, Леонид Волков. Этому предшествовали арест на 15 суток занимавшегося открытием штаба Дмитрия Зубарева 5 мая, допрос координатора Софьи Кривцовой, задержания других помощников оппозиционера.

Напомним, президентские выборы 2018 года в России пройдут 11 марта. Главу государства россияне выберут на следующие 6 лет.