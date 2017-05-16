Оппозиция в Приморье растет

Это признак ослабления губернаторской власти

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

В прямом эфире радио «Лемма» журналист Андрей Калачинский вместе с политологами Павлом Наливайко и Александром Шемелевым обсудили прошедший во Владивостоке Праздник Весны и Труда, который в этом году не обошелся без сюрпризов, сообщает РИА VladNews.

Напомним, 1 мая во Владивостоке, помимо праздничных колонн с шарами и флажками, прошла и протестная демонстрация, где жители города совместно с КПРФ высказали свои недовольства действующей властью. А слова свои они подтвердили плакатами с изображениями чиновников со смелыми надписями: «Жулик».

Позже губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и трое депутатов Законодательного Собрания подали заявления в полицию с требованием наказать нарушителей порядка. По этим заявлениям проводится доследственная проверка.

Политолог Александр Шемелев уверен, что первомайская демонстрация этого года показала ослабление губернаторской власти. А Павел Наливайко сообщил, что как раз в этот праздник стоило не идти против властей, а затронуть другие важные проблемы.

«Эта акция - признак ослабления губернаторской власти. Это показывает и радикализация оппозиционной политики. Те же коммунисты - это нормальная парламентская позиция. Но посмотрите на Государственную Думу: Зюганов поднимает такие же плакаты у себя в Москве на демонстрации? Нет. И вот эта радикализация процесса не очень комфортна власти», - отметил Александр Шемелев.

«Я считаю, что в этот день можно было уделить внимание тем проблемам, которые действительно есть. Это, в частности, задолженности по заработной плате. В этот день можно было бы привлечь к этому внимание. Но здесь все прошло на позитивной волне, а в демонстрации приняли участие сотрудники предприятий, где огромные задолженности по зарплате. Также нельзя не отметить в этот день и настроенную оппозицию, которая выдвинулась со странными транспарантами, которые, как я считаю, никак не относятся к их электорату», - подчеркнул Павел Наливайко.