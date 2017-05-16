К мужчине пришли в гости друзья вместе с вором во Владивостоке

Злоумышленник скрылся еще во время застолья

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился житель Владивостока, который сообщил, что его ограбили, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили заявителя и возможных очевидцев. Установлено, что к потерпевшему в гости пришли друзья с неизвестным молодым человеком. Пока они сидели за столом, злоумышленник открыто похитил сумку с ноутбуком и скрылся в неизвестном направлении.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 32-летнего местного жителя, который дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику грозит лишение свободы до четырех лет.