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Глава «Примавтодора» ответит в суде по обвинению во взяточничестве и воровстве

Ему и остальным экс-сотрудникам компании вменяется нанесение ущерба на более чем 45 миллионов рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

15 мая прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора АО "Приморское автодорожное ремонтное предприятие" Александра Мартынова, который обвиняется в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и в хищении чужого имущества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере - с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Обвинение в соучастии предъявлено бывшим подчиненным главы "Примавтодора" - братьям Юрию и Станиславу Алейниковым, Александру Волченкову, Ольге Манжуриной, Валентине Шайдуровой и Ирине Файн.

По версии следствия, Мартынов в декабре 2015 года получил взятку в сумме 2 миллионов рублей (являющиеся частью от заранее оговоренной суммы взятки в 17 миллионов) за заключение с ООО договора на приобретение у "Примавтодора" скального грунта на сумму более 133 миллионов рублей.

Также, в течение почти всего 2015 года Мартынов с братьями Алейниковыми (при содействии остальных фигурантов) похитили с карьера филиалов компании инертные материалы, в том числе - смеси, щебень, грунт. Таким образом, компания понесла ущерб на сумму свыше 45 миллионов рублей.

В обеспечительных целях на денежные средства и имущество обвиняемых был наложен арест (на два нежилых помещения, два земельных участка, долю в праве собственности на квартиру, четыре автомобиля).

Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд Владивостока.

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