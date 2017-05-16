​Ушел из жизни Игорь Илюшин 12:32, 16 мая ​Ушел из жизни Игорь Илюшин
Во Владивостоке автоледи сбила студентку на пешеходном переходе 12:28, 16 мая Во Владивостоке автоледи сбила студентку на пешеходном переходе
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна 12:19, 16 мая Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
Новостная лента
Май, 16 вторник
12:37
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
12:37
Координатор штаба Навального во Владивостоке рассказала всю правду Видео
12:37
Военный эксперт: Пуск ракеты недалеко от Приморья - вызов всему миру Эксклюзив
12:32
​Ушел из жизни Игорь Илюшин
12:28
Во Владивостоке автоледи сбила студентку на пешеходном переходе
12:19
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
12:06
«8 канал» объявляет о начале ежегодной благотворительной акции «От сердца к сердцу»
12:06
К концу недели Владивосток окутает туман
11:57
К мужчине пришли в гости друзья вместе с вором во Владивостоке
11:54
Радио «Лемма» снова вызвало ажиотаж среди слушателей
11:44
Приморский эксперт оценил шансы на вооруженное противостояние между США и КНДР Эксклюзив
11:31
На улице Снеговой во Владивостоке идёт ремонт дорожного полотна Фото и Видео
11:20
Юные фехтовальщики скрестили шпаги и рапиры на открытом первенстве Владивостока Видео
11:11
Обнародованы богатство и бедность дальневосточных губернаторов
10:42
Глава «Примавтодора» ответит в суде по обвинению во взяточничестве и воровстве
10:32
Пьяный приморец без прав стал виновником смертельного ДТП
10:20
Незначительная авария сковала движение во Владивостоке Видео
10:08
Военно-спортивная игра "Зарница" прошло во Владивостоке Видео
09:59
Пропавший на озере Ханка житель Владивостока найден мертвым
09:56
Приморец «повесил» на свою сожительницу кражу
09:45
Прошедший циклон вызвал подъем уровня рек в Приморье
09:44
Радио «ВиБиСи» продолжает сбор игрушек для детей с онко-гематологическими заболеваниями
09:38
Владимир Путин: Пуск северокорейской ракеты России не угрожал, но конфликт провоцировал
09:33
За сутки в Приморье произошло девять пожаров
09:21
Спасатели продолжают дежурить возле затопленного моста в Кроуновке
09:09
Гороскоп на 16 мая
08:40
Часть Владивостока останется без света во вторник, 16 мая Адреса
08:35
Несколько домов во Владивостоке будут отключены от водоснабжения сегодня, 16 мая Адреса
08:14
Приморский краевой театр кукол приглашает на премьеру
07:33
Владивостокский школьник Никита Федоров снял фильм о том, как гаджеты убивают любовь Фото
06:14
Объем талии влияет на продолжительность жизни, - ученые
05:02
В ДФО за сутки сгорело более 740 гектаров леса
04:39
В порту Владивостока завернули обратно в Японию радиоактивную косу
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4130 (69) от 16 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Школьники завоевали медали, знамя и автомат Калашникова
Приморье переместили в красную зону
Самолет из Сычуаня встретили водяной завесой
За дочкины прогулы заплатит родительница
​Наши спасатели и противнику безопасность обеспечат
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

На улице Снеговой во Владивостоке идёт ремонт дорожного полотна

Работы ведутся только в ночные часы
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Дорожные бригады муниципального учреждения «Содержание городских территорий» завершают ремонт улицы Снеговой (на участке от остановки общественного транспорта «Таксопарк» до остановки «Дальхимпром»). Протяженность ремонта составила около 3,5 километров, уложено порядка 650 тонн асфальтобетона.

Работы ведутся только в ночные часы, когда спадает интенсивность движения автотранспорта. На объекте работают сразу несколько бригад. Одна ведёт подготовительные работы – фрезерует старое дорожное покрытие, вторая укладывает новый асфальт.

«С открытием движения по дороге Снеговая – Горностай возрос трафик дорожного движения, в том числе большегрузного транспорта. Дорожное полотно пришло в негодность. Здесь ведётся замена участков дорожного покрытия, убирают все ямы и просадки», - отметил заместитель главы администрации города Владивостока Леонид Вильчинский.

Стоит отметить, что аварийно-восстановительный ремонт городских дорог ведётся сразу по нескольким адресам. Отремонтированы участки дорог на улицах Русской, Гоголя, Фирсова, проспекте Красного Знамени и другие. Планируется, что после завершения всех работ на улице Снеговой асфальтоукладочный комплекс выйдет на ремонт улиц Первомайского района.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Пропавший на озере Ханка житель Владивостока найден мертвым
09:59, 16 мая 2017 Пропавший на озере Ханка житель Владивостока найден мертвым

Поиски завершены

Гороскоп на 16 мая
09:09, 16 мая 2017 Гороскоп на 16 мая

Сегодня следует "не терять" голову

Часть Владивостока останется без света во вторник, 16 мая
08:40, 16 мая 2017 Часть Владивостока останется без света во вторник, 16 мая

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Несколько домов во Владивостоке будут отключены от водоснабжения сегодня, 16 мая
08:35, 16 мая 2017 Несколько домов во Владивостоке будут отключены от водоснабжения сегодня, 16 мая

Плановое отключение

Владивостокский школьник Никита Федоров снял фильм о том, как гаджеты убивают любовь
07:33, 16 мая 2017 Владивостокский школьник Никита Федоров снял фильм о том, как гаджеты убивают любовь

Премьера фильма состоится в субботу, 20 мая

В ДФО за сутки сгорело более 740 гектаров леса
05:02, 16 мая 2017 В ДФО за сутки сгорело более 740 гектаров леса

Тушение пожаров продолжается

Конец света 15 мая 2017: ученые откроют «врата в ад»
02:36, 16 мая 2017 Конец света 15 мая 2017: ученые откроют «врата в ад»

Завтрашний день может стать началом «Апокалипсиса»