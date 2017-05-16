Газопровод Якутия-Приморье-страны АТР строится по графику

Об этом заявил президент России Владимир Путин

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Газопровод Якутия-Приморье-страны АТР "Сила Сибири" строится по графику. Об этом журналистам в ходе пресс-брифинга рассказал президент России Владимир Путин, сообщает РИА VladNews.

- По плану совершенно идёт работа по газопроводу "Сила Сибири". Здесь у нас уже нет никаких споров по ценам, практически всё решено, - сказал Путин. - Сжиженный природный газ будем производить совместно (с китайскими партнерами - РИА VladNews), причём будем выходить на рынки третьих стран достаточно уверенно. Не знаю, вы обратили внимание или нет на доклад председателя "Газпрома" Миллера, но у нас только на Ямале было 2,7 триллиона кубических метров запаса газа, и сейчас эти запасы приросли на 4,2 триллиона. Это вообще глобальные запасы, и только в одном месте. Поэтому в этом смысле мы чувствуем себя спокойно, уверенно. Нас, честно говоря, даже цены не особенно пугают, потому что мы все проблемы закроем объёмами.

Справка:

"Сила Сибири" - строящийся магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект "Газпрома" и КНР. Стоимость строительства оценивается в 800 млрд руб., но может превысить 1 трлн. Начать поставки газа по нему в Китай планируется в 2019 году.