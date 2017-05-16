Брейн-ринг среди школьников «Подросток и закон» пройдет во Владивостоке

Участниками станут ученики 9-10 классов

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 16 мая, в 14.00 во владивостокской школе № 33 (ул. Сахалинская, 23-а) пройдет городская гражданско-правовая игра «Подросток и закон», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ее участниками станут ученики 9-10 классов. По правилам брейн-ринга, в составе каждой команды будет по семь учащихся, один из них – капитан.

Ребятам предстоит пройти различные конкурсы: «Визитная карточка», конкурс капитанов, составление коллажа по заявленной теме, защиту домашнего задания, решение различных задач. Все вопросы будут носить практический (использование правовых знаний) и творческий характер. От учащихся потребуются умения практически применить знания, полученные на уроках обществознания и права, а также знания из дополнительных источников. При выполнении заданий участники должны будут найти решение проблемных ситуаций, требующих сообразительности, находчивости, умения анализировать.

Во время брейн-ринга школьники смогут освежить в памяти вопросы правовой культуры и нормы нравственного поведения.

Организаторами конкурса выступают управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города, школа № 33 и владивостокский Центр развития творчества детей и юношества.