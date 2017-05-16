Бюджет Владивостока удалось сэкономить

Профицит - более 40 миллионов

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

В Думе Владивостока на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам депутаты рассмотрели итоговый документ публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа за 2016 год и заключение Контрольно-счетной палаты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Думы.

Утвержденный на 2016 год бюджет Владивостокского городского округа исполнен по доходам на 98,5 %, или в сумме 12,3 млрд рублей. План по налоговым доходам выполнен на 104,1 %, в основном за счет роста поступлений от налога на доходы физических лиц и земельного налога; по неналоговым доходам - на 87,6 %, по безвозмездным поступлениям – на 96,7 %.

Исполнение бюджета по расходам составило 97,8 %, или в сумме 12,26 млрд рублей. Приоритетной оставалась социально-культурная сфера, расходы на которую составили 51,4 % от общих расходов бюджета. На национальную экономику пришлось 16,4%, на общегосударственные вопросы – 15,3%, жилищно-коммунальное хозяйство – 11,5% от общих расходов бюджета.

Основная доля расходов бюджета 76,1 % была направлена на реализацию муниципальных программ. В программных расходах бюджета наибольший удельный вес занимают программы: «Развитие образования города Владивостока» и «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории Владивостокского городского округа».

Бюджет Владивостокского городского округа на 2016 год был запланирован с дефицитом в сумме 42,8 млн рублей, но исполнен с профицитом в сумме 41,8 млн рублей.