Пьяный приморец без прав стал виновником смертельного ДТП

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

В Михайловском районе возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя села Васильевка, совершившего ДТП с летальным исходом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ночь на понедельник в селе Васильевка произошло ДТП. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики. Установлено, что 25-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Mazda Demio, не имея права управления транспортными средствами, при движении в дождливую погоду на участке автодороги, проходящем с улицы Ленинская по направлению в сторону улицы Гарнизонная, выехал за пределы проезжей части, где допустил опрокидывание автомашины.

В результате ДТП пассажир – женщина 1986 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель и два других пассажира от медицинской помощи отказались.

Также было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а также обучения на право управления транспортным средством мужчина не проходил. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

В следственном подразделении отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Фигуранту уголовного дела может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Спровоцировавший автоаварию водитель допрошен в качестве подозреваемого. Фигуранта уголовного дела заключили под стражу.