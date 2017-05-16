Координатор штаба Навального во Владивостоке рассказала всю правду 11:06, 16 мая Координатор штаба Навального во Владивостоке рассказала всю правду (Видео)
Оппозиция в Приморье растет 10:55, 16 мая Оппозиция в Приморье растет
Глава «Примавтодора» ответит в суде по обвинению во взяточничестве и воровстве 10:42, 16 мая Глава «Примавтодора» ответит в суде по обвинению во взяточничестве и воровстве
Новостная лента
Май, 16 вторник
11:06
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
11:06
Военный эксперт: Пуск ракеты недалеко от Приморья - вызов всему миру Эксклюзив
11:06
Координатор штаба Навального во Владивостоке рассказала всю правду Видео
10:42
Глава «Примавтодора» ответит в суде по обвинению во взяточничестве и воровстве
10:32
Пьяный приморец без прав стал виновником смертельного ДТП
10:20
Незначительная авария сковала движение во Владивостоке Видео
10:08
Военно-спортивная игра "Зарница" прошло во Владивостоке Видео
09:59
Пропавший на озере Ханка житель Владивостока найден мертвым
09:56
Приморец «повесил» на свою сожительницу кражу
09:45
Прошедший циклон вызвал подъем уровня рек в Приморье
09:44
Радио «ВиБиСи» продолжает сбор игрушек для детей с онко-гематологическими заболеваниями
09:38
Владимир Путин: Пуск северокорейской ракеты России не угрожал, но конфликт провоцировал
09:33
За сутки в Приморье произошло девять пожаров
09:21
Спасатели продолжают дежурить возле затопленного моста в Кроуновке
09:09
Гороскоп на 16 мая
08:40
Часть Владивостока останется без света во вторник, 16 мая Адреса
08:35
Несколько домов во Владивостоке будут отключены от водоснабжения сегодня, 16 мая Адреса
08:14
Приморский краевой театр кукол приглашает на премьеру
07:33
Владивостокский школьник Никита Федоров снял фильм о том, как гаджеты убивают любовь Фото
06:14
Объем талии влияет на продолжительность жизни, - ученые
05:02
В ДФО за сутки сгорело более 740 гектаров леса
04:39
В порту Владивостока завернули обратно в Японию радиоактивную косу
03:58
Спекулянты в США резко сократили ставки на укрепление рубля
02:36
Конец света 15 мая 2017: ученые откроют «врата в ад»
01:04
Во Владивостоке прошла финальная игра Всероссийской юниор-лиги КВН Фото
00:32
В Приморье может появиться мост в Китай
Май, 15 понедельник
23:13
Зеленый чай сохраняет молодость, - ученые
22:08
В приморской столице отметили День рододендрона Фото
21:32
Юные яхтсмены Приморья привезли три золотых медали с Кубка России
20:19
У двоих приморцев подозревают клещевой энцефалит
19:05
Во Владивостоке задержали поджигателя жилого многоквартирного дома
18:32
Китаец-нумизмат с грузом контрабанды задержан в Приморье
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4130 (69) от 16 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Школьники завоевали медали, знамя и автомат Калашникова
Приморье переместили в красную зону
Самолет из Сычуаня встретили водяной завесой
За дочкины прогулы заплатит родительница
​Наши спасатели и противнику безопасность обеспечат
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Сохрани жизнь

Радио «ВиБиСи» продолжает сбор игрушек для детей с онко-гематологическими заболеваниями

31 мая все игрушки будут переданы подопечным фонда «Сохрани жизнь»
Фото: vk.com Фото: vk.com
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Начиная с 10 мая, радио «ВиБиСи» совместно с благотворительным фондом «Сохрани жизнь», под опекой которого находятся дети с онкологическими и гематологическими заболеваниями, собирают игрушки в рамках акции «Коробка храбрости». Ежедневно детям с тяжёлыми заболеваниями приходится проходить непростые испытания – от ежечасных уколов до химиотерапии и прочее. Не каждый взрослый, а тем более, ребёнок может вынести изнурительные процедуры. Чтобы облегчить страдания детей, врачи придумали «Коробку храбрости», наполненную игрушками. После каждой процедуры ребёнок может взять себе из «Коробки храбрости» подарок. Эти игрушки помогают малышам быть сильным, ведь с каждым новым этапом лечения они становится всё ближе к победе над болезнью.

В преддверии 1 июня радио «ВиБиСи» призывает всех слушателей наполнить «Коробку храбрости»! Приносите указанные ниже игрушки по адресу: Народный пр-т, 13. Коробка будет располагаться на 1-м этаже. И уже 31 мая все игрушки будут переданы подопечным фонда «Сохрани жизнь»! Также ВСЕ желающие могут поддержать благотворительную акцию игрушками или денежными средствами, отправив СМС на номер: 3443 с текстом «БФСЖ» с указанием суммы перевода.

СПИСОК:

- маленькие машинки

- маленькие куклы и пупсы в одежде

- пони из серии My little pony

- зверюшки из серии Littlest Pets Shop

- пластиковые зверюшки, особенно, лошади, собаки и кошки

- детская бижутерия: бусы; браслеты; колечки – гладкие и не колючие

- смешарики (игрушки, магниты, брелоки)

- пальчиковые игрушки

- маленькие заводные игрушки

- мячики разного вида и цвета – лучше мягкие

- зверюшки с магнитами на лапках – позволяет разместить друга на капельнице

- брелочки для телефона – красивые и забавные – ими тоже можно украсить капельницу

Нельзя:

- бьющиеся (стеклянные и керамические),

- непрочные, острые

- пушистые игрушки,

- игрушки с большим количеством мелких деталей.

- детскую косметику и заколки. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Маленькому Артёму срочно требуется помощь!
11:06, 10 мая 2017 Маленькому Артёму срочно требуется помощь!

Нужно собрать около 530 000 руб

Радио «ВиБиСи» поможет детям с онко-гематологическими заболеваниями
09:57, 05 мая 2017 Радио «ВиБиСи» поможет детям с онко-гематологическими заболеваниями

Пополнить "коробку добра" могут все желающие

«Трилитон» помогает детям с онкологическими заболеваниями
11:05, 18 апреля 2017 «Трилитон» помогает детям с онкологическими заболеваниями

Компания объявляет о начале доброй традиции

Эликсир жизни – ежедневно в крови нуждаются тысячи больных в Приморском крае
12:03, 13 апреля 2017 Эликсир жизни – ежедневно в крови нуждаются тысячи больных в Приморском крае

Доноров ждут на станции переливания крови 20 апреля

Саше Сафарову из Владивостока срочно требуется помощь
11:34, 10 апреля 2017 Саше Сафарову из Владивостока срочно требуется помощь

Пока мама с врачом думали, как сообщить Саше о страшном заболевании, Саша уже «гуглил» его прогноз

Подопечные благотворительного фонда «Сохрани жизнь» приняли участие в «Дне Добра»
11:24, 30 марта 2017 Подопечные благотворительного фонда «Сохрани жизнь» приняли участие в «Дне Добра»

Общественные организации Приморья провели яркий праздник для детей

Сереже из Владивостока срочно требуется помощь!
09:40, 27 марта 2017 Сереже из Владивостока срочно требуется помощь!

Необходимо собрать 45 тысяч рублей