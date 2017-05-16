Приморец «повесил» на свою сожительницу кражу

Мужчина осужден за заведомо ложный донос

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

В Приморье осужден 40-летний житель Уссурийска, который обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что в январе 2017 года фигурант обратился с заведомо ложным заявлением в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое незаконно проникло в его квартиру по переулку Широкому, похитив принадлежащие ему денежные средства.

С заведомо ложным сообщением злоумышленник обратился к полицейским после ссоры со своей сожительницей, которая проникла через окно к нему в квартиру, чтобы забрать принадлежащие ей вещи.

Подсудимый ввел в заблуждение сотрудников полиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело по стать «Кража, совершенная с незаконным проникновение в жилище», относящегося к категории тяжких преступлений. Однако в ходе проверки установлено, что мужчина оговорил свою приятельницу, после чего было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ в размере 400 часов.