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Общество

Пропавший на озере Ханка житель Владивостока найден мертвым

Поиски завершены
Фото: kazanreporter.ru Фото: kazanreporter.ru
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Завершены поиски пропавшего на озере Ханка мужчины 1981 года рождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Напомним, 11 мая в Центр управления в кризисных ситуациях поступило обращение оказать содействие в поиске мужчины 1981г.р. проживающего во Владивостоке, который пропал 7 мая нынешнего года на озере Ханка у острова Сосновый. С 12 по 15 мая группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда в составе четырех человек и двух единиц техники обследовали 21 км береговой полосы, 2,85км2 акватории, 0,0065км2 дна (26 водолазных спусков).

15 мая, в 16:00, тело мужчины было обнаружено на глубине 5 метров и передано сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Всего к поискам было привлечено 10 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС России по Приморскому краю четыре человека и две единицы техники.

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