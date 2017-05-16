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Прошедший циклон вызвал подъем уровня рек в Приморье

Кроуновка отрезана от "большой земли"
Фото: Пресс-служба администрации Уссурийского ГО Фото: Пресс-служба администрации Уссурийского ГО
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Прошедшие дожди на территории Приморского края вызвали подъем уровня воды на реках южных и юго-западных районов края до 2,7м, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Отмечается выход воды из низких берегов малых притоков реки Раздольная. 

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГУ МЧС Приморья, опасных гидрологических явлений не наблюдается.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что село в Приморье оказалось отрезано от "большой земли". Единственный мост, через который можно было попасть из Кроуновки в Уссурийск, затопило: под воду ушел заезд на переправу. Сам мост не поврежден, но проехать по нему на легковом автомобиле не представляется возможным. Было принято решение запретить движение автотранспорта по переправе, выставить дорожный патруль и установить ограничительные знаки.

Кроме того, утром, 15 мая, также зафиксирован перелив воды через дорогу около моста, соединяющего села Яконовка и Корсаковка. В данный момент сообщение с населенным пунктом полностью восстановлено.

На Пушкинской территории, Уссурийский городской округ, с 15 мая действует режим чрезвычайной ситуации. На место происшествия выехал глава администрации Евгений Корж. Он осмотрел переправу и дал поручение начать работы по ее восстановлению в кратчайшие сроки.

«Необходимо приступить к ремонту переправы сразу, как только вода в реке спадет до прежнего уровня», – подчеркнул он.

По мнению специалистов дорожных служб, ремонт мостовой конструкции займет не менее двух дней.

Евгений Корж также проконтролировал, чтобы жители села Кроуновка были обеспечены всем необходимым. В магазин завезен свежий хлеб и продукты питания, в фельдшерско-акушерском пункте есть запас лекарственных препаратов. Питьевую воду жители села могут набирать бесплатно из водонапорной башни, для этого специалистами «Водоканала» установлен кран.

Отметим, что мост через реку Кроуновка был разрушен в результате паводка, вызванного тайфуном «Гони» в сентябре 2015 года. В данный момент выполнен проект нового моста, строительство которого запланировано начать в июле 2017 года.

По состоянию на 7 часов утра, 16 мая, уровень воды в реке Кроуновка понизился и составляет 40 см, интенсивность схода воды увеличивается. Освобождение временной насыпи от воды планируется в течении дня.

В целях безопасности выставлен пост ДПС в количестве двух человек и одной единицы техники, Силами оперативной группы 7-ОФПС производится мониторинг уровня воды, организована лодочная переправа, в которой задействовано две лодки с мотором и пять человек.

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