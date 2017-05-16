Юные фехтовальщики скрестили шпаги и рапиры на открытом первенстве Владивостока

В приморскую столицу съехались юные спортсмены

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Владивосток, Хабаровск, Находка и другие города скрестили шпаги. В приморской столице прошло открытое первенство по фехтованию, которое собрало самых юных спортсменов. Большой интерес со стороны молодежи этот вид спорта получил после олимпийских игр, на которых отличилась сборная России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.