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Военно-спортивная игра "Зарница" прошло во Владивостоке

Дождь и ветер не испортил боевого настроения участникам
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Серьёзный размах всем известной военно-спортивной игры. "Зарница" на картодроме "Змеинка" стала одной самой из самых масштабных, которые проходили во Владивостоке. Военная эстафета, показательные выступления пехотинцев и выставка боевой техники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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