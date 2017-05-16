Дождь и ветер не испортил боевого настроения участникам

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Серьёзный размах всем известной военно-спортивной игры. "Зарница" на картодроме "Змеинка" стала одной самой из самых масштабных, которые проходили во Владивостоке. Военная эстафета, показательные выступления пехотинцев и выставка боевой техники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.