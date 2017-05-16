Серьёзный размах всем известной военно-спортивной игры. "Зарница" на картодроме "Змеинка" стала одной самой из самых масштабных, которые проходили во Владивостоке. Военная эстафета, показательные выступления пехотинцев и выставка боевой техники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Военно-спортивная игра "Зарница" прошло во Владивостоке
Дождь и ветер не испортил боевого настроения участникамВладивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.
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