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Часть Владивостока останется без света во вторник, 16 мая

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 16 мая, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Адреса:

100-летия Владивостока пр-кт.145,

Амурская ул.15, 17, 25, 27,

Балтовская ул.1, 10, 16, 18, 1А, 20, 3А, 6,

Борисенко ул.22, 28, 30, 32, 34, 36,

Восьмая ул.35,

Героев Хасана ул.11, 13, 13А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34,

Калинина ул.242, 261,

Липовая ул.3,

Магнитогорская ул.13, 4, 8,

Надибаидзе ул.34,

Нестерова ул.10, 11, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Пологая ул.72,

Талалихина ул.3А,

Тухачевского ул.30,

Уборевича ул.20, 20А, 22,

Фанерная ул.1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 6, 7, 8, 9,

Шошина ул.29, 31, 33, 35, 39, 4

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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