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Общество

Уже летом уровень загрязнения воздуха в Находке будет под контролем

Планируется установка системы контроля
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Автоматическая система мониторинга за загрязнением воздуха из-за угольной пыли в Находке должна заработать уже этим летом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. 

Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Коршенко рассказал, что на сегодняшний день уже подготовлено три варианта организации мониторинга. В их разработке приняли участие специалисты Приморгидромета, МГУ имени Невельского, Института автоматики и процессов управления ДВО РАН. Наиболее интересное решение разработали представители Института автоматики и процессов управления ДВО РАН, которые предложили двухуровневую систему контроля. 

По словам заведующего лабораторией Института автоматики и процессов управления ДВО РАН Андрея Павлова, их система предусматривает установку большого количества датчиков на границах санитарных зон угольных терминалов. Датчики будут передавать информацию в головной офис.

«На первом уровне датчики будут мониторить общее загрязнение воздуха. Второй уровень контроля – высокоточные датчики по уровню концентрации угольной пыли. Такая система позволит получать оперативную и наиболее объективную информацию по уровню загрязнения воздуха», – пояснил он.

Оператором системы мониторинга станет учреждение по делам ГО и ЧС Приморского края, которое заключит соглашение с Роспотребнадзором и Росприроднадзором об информационном взаимодействии.

Как отметил руководитель Роспотребнадзора по Приморскому краю Дмитрий Маслов, ведомством сейчас нарабатывается административная практика в отношении стивидорных компаний, загрязняющих воздух.

«Уже есть семь решений мировых судов о наложении штрафов на стивидорные компании», – сообщил он.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что житель города Находки заснял на камеру мобильного телефона ЖБФ- находкинская жестянобаночная фабрика, мыс Астафьева. Очевидец решил показать приморцам, что происходит с экологией в городе. Причал, возле которого швартуются на погрузку корабли, покрыт толстым слоем "угольной пыли" - такое определение черным "буграм" дал сам автор видео. Также парень отмечает, что совсем никому нет до этого дела. Работа продолжается в штатном режиме, а о том, чтобы предпринять какие-то попытки и исправить ситуация - речи не идет вовсе. Промышленные отходы вредят всей экосистеме Южного Приморья и влияют на здоровье его жителей. Борьба с угольной пылью началась три года назад и не закончилась до сих пор. В 2014 году открытый способ перевалки угля запретили, но указ касается только новых предприятий. Старые методы работы порта продолжают негативно отражаться на жизни горожан. От угольной пыли задыхается весь город Находка, но особенно страдают микрорайоны: «Астафьева», «Южный», «Площадь Совершеннолетия». Портятся окна, невооруженным глазом пыль можно видеть на одежде, на подоконниках, обесценивается недвижимость. Но самое страшное – она, будучи мощным канцерогеном, оседает в наших легких и выводит город в лидеры по онкологическим и другим заболеваниям.

Жители Находки создали петицию на сайте change.org, в которой призывают остановить уничтожение жителей и экосистемы всего Южного Приморья. Жители страдающего от угольной пыли города тщетно пытаются обратить на проблему внимание местных властей. Под хештегом #мненечемдышать популярных соцсетях можно найти огромное количество фотографий жителей находки, в руках которых таблички с текстом: "SOS! Находка задыхается от УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ!" 

В Находке, на площади Красных Партизан, состоялся санкционированный пикет горожан против перевалки угля открытым способом, участие в котором приняли более трех тысяч человек, Антрацитовый снег, грязные подоконники, угольная пленка на акватории, пыль в атмосфере и бездействие региональной власти (ситуация не решается с 2014 года) – все это привело к крупному народному возмущению.

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