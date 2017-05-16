Объем талии влияет на продолжительность жизни, - ученые

Людям следует внимательно следить за своими объемами

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования установили прямую взаимосвязь между шириной талии и продолжительностью жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ToDay News Ufa.

Специалисты удалось вывести формулу для осуществления вычислений идеальной пропорции талии. Так, при росте человека в 180 сантиметров, талия должна быть не более 90 сантиметров. Диетологи советуют внимательно относиться к объему талии, так как от нее зависит не только здоровье, но и долголетие.

По словам ученых, в среднем у человека, талия которого составляет 60% от его роста, существует опасность сокращения жизни на два года.