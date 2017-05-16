В ДФО за сутки сгорело более 740 гектаров леса

Тушение пожаров продолжается

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

В прошедшие сутки в Дальневосточном федеральном округе зарегистрировано 25 лесных пожаров, охвативших площадь в 743,3 гектара, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Из них девять на 162 гектарах в Якутии и восемь на площади 302,3 гектара в Хабаровском крае. К утру 15 мая были ликвидированы десять пожаров. Отмечается также, что в тушении огня задействованы 408 человек и 63 единицы техники.



Согласно последним сообщения, на отдельных территориях в Якутии, Хабаровском крае, Амурской и Магаданской областях горение продолжается. В частности, действуют 15 пожаров.



Стоит заметить, что с начала пожароопасного сезона этого года в регионе вспыхнули 782 лесных пожара на площади 111,8 тысячи гектаров.



За тот же период прошлого года в округе было зарегистрированы 679 пожаров на площади 603,4 тысячи гектаров.