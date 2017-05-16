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Политика и экономика

Спекулянты в США резко сократили ставки на укрепление рубля

Рубль закончил прошлую неделю на уровне 57 руб. за доллар
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

В США ставки спекулятивных инвесторов на укрепление российского рубля сократились на рекордную величину. Возможно, таким образом проявляется реакция на усиливающиеся вербальные интервенции экономических властей, которые уверены, что летом рубль существенно ослабнет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Согласно последним данным CFTC(комиссии по фьючерсной торговле США), чистая длинная позиция (разность между количеством длинных и коротких позиций) спекулянтов по фьючерсам и опционам на курс рубля, торгуемым на чикагской бирже CME, за неделю с 3 по 9 мая уменьшилась почти на 8 тысяч, а точнее на 7,97 тыс. контрактов, до 10995.

Уточняется, что это рекордное сокращение нетто-позиции американских спекулянтов по российской национальной валюте за все время таких ставок, начиная с 2009 года.

Сокращение чистых ставок на укрепление рубля за неделю на 42% — скорее всего результат того, что трейдеры (как правило, это банки и хедж-фонды) свернули почти 10 тысяч (–44%) длинных позиций. В результате их осталось 12648 против 1653 коротких позиций.

Стоит добавить, что рубль закончил прошлую неделю на уровне 57 руб. за доллар.

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