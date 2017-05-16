Владивостокский школьник Никита Федоров снял фильм о том, как гаджеты убивают любовь

Премьера фильма состоится в субботу, 20 мая

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Молодой человек впадает в зависимость от гаджетов, все свое свободное время он проводит с телефоном и планшетом. Родители отправляют его в лагерь отдыха. Там главный герой знакомится с девушкой, которая ему нравится. Она просит его провести один день без гаджетов, и он соглашается. Но обещание свое не сдерживает…

Таков сценарий фильма «Важнее всего», который снял владивостокский школьник Никита Федоров в рамках весенней Школы кино и тележурналистики. Премьера фильма состоится в субботу, 20 мая, в 14.00 во Дворце детского творчества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Напомним, в 2012 году клуб «Следопыт» Дворца детского творчества, воспитанником которого является Никита, стал инициатором активного развития медиатворчества в Приморском крае. Именно здесь создали детскую киношколу, которая ежегодно принимает в дни осенних и весенних каникул более 70 детей. Основная цель Школы - создание условий для развития творческих способностей воспитанников, помощь в их самоопределении и самореализации посредством обучения экранному творчеству.

Организаторы показа: Приморское региональное отделение Лиги юных журналистов, оргкомитет Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения «Весёлая ларга». В программе: творческая встреча со съёмочной группой и актерами фильма, обсуждение. Вход свободный.