Конец света 15 мая 2017: ученые откроют «врата в ад»

Завтрашний день может стать началом «Апокалипсиса»

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Ученые заговорили о возможном конце света 15 мая 2017 года. сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Положить конец существованию нашей планеты может запуск Большого андронного коллайдера с ускорителем Linac 4. Его ученые планируют включить 15 мая.

Как считают некоторые исследователи, завтрашний день может стать началом «Апокалипсиса». Специалисты отмечают, что эту дату ранее назвал и Папа римский Франциск.

Возможно, что именно запуск Большого андронного коллайдера был причиной визита президента США Дональда Трампа в Ватикан. Этот визит, уверены некоторые ученые, демонстрирует тревожность положения.

О том, что Большой андронный коллайдер может спровоцировать возникновение черной дыры предупреждал и Стивен Хокинг. Он считает, что эта черная дыра может поглотить не только Землю, но и всю Солнечную систему.

В CERN допускают, что Большой андронный коллайдер может открыть двери в параллельные миры. А вот какие последствия повлечет это, пока не готов сказать никто.

Специалисты отмечают, что уже сейчас при работе андронного коллайдера над Европой происходят различные аномальные явления. Они уверены, что даже при старом ускорители Linac 2 начинают происходить изменения на Земле. Когда же заработает Linac 4, ситуация может вообще выйти из-под контроля.

О том, что этот проект несет опасность нашей планете, говорили неоднократно и другие ученые. Знают о ней и физики, которые работают в этом проекте. Но они держат все в тайне, а любые попытки рассказать правду о Большом андронном колладейре, судя по всему, пресекаются.

Так, в минувшем году совершил самоубийство доктор Эдвард Мантилла. Он трудился в CERN, но перед смертью решил уничтожить все свои наработки, хранившиеся в памяти компьютера.

«Сегодня мы стоим на пороге величайшего открытия или все-таки конца мира? Что ж, завтра это будет известно, а пока мы можем только надеяться на лучшее, на Высшие силы, которые в очередной раз простят глупость человечества и не допустят Апокалипсиса на Земле», - написал он в своем посмертном письме.