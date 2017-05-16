Во Владивостоке прошла финальная игра Всероссийской юниор-лиги КВН

Также жюри определило победителей в личных номинациях

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

13 мая во Владивостоке состоялся финал второго сезона регионального представительства Всероссийской юниор-лиги КВН в Приморском крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. За титул чемпиона на сцене Дворца детского творчества боролись три команды из краевой столицы и команда из поселка Новошахтинский.

Команды представили на суд зрителям и жюри три конкурса: «Приветствие», «Капитанский конкурс в жанре stand-up» и «Знакомый сюжет». Школьники шутили на самые различные темы, но самыми популярными из них стали репризы о предстоящих экзаменах и летних каникулах. По итогам финальной игры первое место и титул чемпионов школьной юниор-лиги КВН поделили между собой две команды из Владивостока – «Малая заря» (школа № 58) и «С чистого листа» (гимназия № 1). Обе команды получили одинаковое количество баллов.

Кроме того, жюри определило победителей в личных номинациях. В категории «Лучшая шутка» победа досталась команде «Нам так надо» (школа № 81), «Лучший номер» – команде «Малая заря» (школа № 58). «Лучшим актером» сезона признан Алексей Надточий, «Лучшей актрисой» – Арина Саргсян. Оба являются представителями команды «Малая заря».

«Главный призом второго сезона юниор-лиги КВН Приморского края является поездка в Москву на полуфинал телевизионного сезона Всероссийской юниор-лиги КВН, – рассказал специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Илья Захаров. – Так как победителями стали сразу две команды, то они сформируют для поездки одну сборную».

Планируется, что игры полуфинала в Москве состоятся уже осенью.