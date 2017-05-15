Экс-худрука Приморского театра оперы и балета приговорили к двум годам лишения свободы

Антон Лубченко получил условный срок

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 15 мая, Первомайский суд города Владивостока вынес решение по делу против бывшего руководителя Приморского театра оперы и балета Антона Лубченко, который обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает корреспондент РИА VladNews. Обвиняемый свою вину полностью признал.

За совершение нескольких преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), его приговорили к двум годам лишения свободы условно, с испытательном сроком в три года.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что, по версии следствия, Лубченко с декабря 2014 года по апрель 2015 года являлся руководителем Приморского театра оперы и балета и заключал фиктивные контракты, в том числе на оказание услуги по поставке светового оборудования. Также, на средства учреждения культуры под видом командировочных расходов он приобретал авиабилеты «бизнес-класса» для осуществления поездок в личных целях. В результате преступных действий был причинен ущерб в сумме 2,5 млн рублей. В ходе следствия Лубченко добровольно возместил ущерб на сумму 686 тыс. рублей.

Кроме того, экс-руководитель Приморского театра оперы и балета продолжает путешествовать по России, несмотря на то, что находится под подпиской о невыезде.

Антон Лубченко прокомментировал сложившуюся ситуацию корреспонденту РИА VladNews, рассказав, что свою вину он признал полностью.

"Я её не отрицал с самого начала следствия, были явки с повинной, я полностью погасил ущерб. Денег то никто не воровал и не присваивал. Мы строили театр, построили, как говорят, неплохо с творческой точки зрения, создали коллективы, спектакли. Были ошибки - их нужно уметь признавать. Я бы гораздо серьёзней расстроился, если бы меня кто-то упрекнул как музыканта, если бы увидел, что с нашей командой артистов мы что-то сделали не так. Я никогда не рвался на место распорядителя денежных средств. Я пошел навстречу просьбам руководства края, приняв к своей должности "Художественный руководитель" приставку "директор" через тире," - говорит экс-руководитель Приморского театра оперы и балета.