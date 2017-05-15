​На 77 году жизни

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

На 77 году жизни ушел из жизни член Союза художников России, Заслуженный художник Российской Федерации Валерий Геннадьевич Ненаживин. Как сообщила РИА VladNews пресс-служба Приморского отделения ВТОО «Союз художников России», Валерий Ненаживин широко известен в качестве автора мемориала «Боевая слава», скульптурной группы в парке Победы на 2-й Речке во Владивостоке, памятника известному поэту Осипу Мандельштаму и других работ. Также В. Ненаживин известен как автор графических произведений. Творческий почерк скульптора и художника В. Ненаживина отличали индивидуальность, острый драматизм, чувство сопричастности событиям, происходящим в стране. Его творчество является многогранным и ярким явлением в современном искусстве Дальнего Востока.

"Уход Ненаживина – невосполнимая утрата для творческого цеха художников, - говорится в некрологе. - Скорбим".