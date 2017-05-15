Мой ребенок – звезда! Или к чему приводят завышенные родительские ожидания

Чем это обернется в будущем для ребенка?

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Каких только конкурсов и шоу сейчас не увидишь по телевидению! Родителям предлагают рассказать и наглядно продемонстрировать красоту и таланты своего ребенка. А кто не захочет похвастаться своим не по годам развитым малышом? Как правило, родители не ограничиваются одним конкурсом, тем более если ребенок получил признание и говорит, что ему это нравится. «У детей отбирают детство и калечат психику», – скажут специалисты. Что же не так с желанием принять участие в детских конкурсах? Чем это обернется в будущем для ребенка? Отвечает известный психолог Владивостока Олег Юрьевич Сумарин.

«…индивидуальность ребенка, его тело и чистота становятся товаром. Ребенком отчаянно манипулируют, когда говорят, что его любят, потому что он такой-то или: «Я тебя буду любить, когда ты будешь успешным».

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