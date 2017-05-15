Антон Лубченко: Денег никто не воровал! 16:32, 15 мая Антон Лубченко: Денег никто не воровал! (Эксклюзив)
Ребенок, выброшенный из окна во Владивостоке, родился живым 16:00, 15 мая Ребенок, выброшенный из окна во Владивостоке, родился живым
В одном из банков Приморья показывали фильм для взрослых 15:00, 15 мая В одном из банков Приморья показывали фильм для взрослых (Видео)
Новостная лента
Май, 15 понедельник
16:54
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
16:54
Военный эксперт: Пуск ракеты недалеко от Приморья - вызов всему миру Эксклюзив
16:48
За выходные в Приморье выпала двухмесячная норма осадков
16:32
Антон Лубченко: Денег никто не воровал! Эксклюзив
16:20
В Приморье подешевели некоторые продукты
16:15
Мой ребенок – звезда! Или к чему приводят завышенные родительские ожидания
16:08
Депрессия связана с болезнями из детства, - ученые
16:00
Ребенок, выброшенный из окна во Владивостоке, родился живым
15:49
Фестиваль красоты для людей с ограниченными возможностями пройдет во Владивостоке
15:35
Во Владивостоке судят экс-худрука Приморского театра оперы и балета
15:25
Во Владивостоке произошло почти 500 ДТП за неделю Эксклюзив
15:16
Административные комиссии Владивостока выписывают штрафы за мусор и парковку на газонах
15:08
В селе в Приморье произошел серьезный пожар
15:00
В одном из банков Приморья показывали фильм для взрослых Видео
14:56
Министр природы Сергей Донской выпустит знаменитого владивостокского тигра на волю Видео
14:52
Приморец перевозили в багажнике автомобиля наркотики
14:43
Приговор Нонне Лепехиной оставлен без изменений Видео
14:39
Жительница Уссурийска незаконно прописывала в своей квартире иностранцев
14:27
Весна в Ботаническом саду Владивостока Фото
14:22
​Жители города Артем вышли на митинг против произвола администрации Фото
14:11
​За что ответят депутаты Владивостока?
13:48
Исполнение бюджета Владивостока за 2016 год положительно оценили в ходе публичных слушаний
13:36
Во Владивостоке за выходные произошло более 130 аварий Эксклюзив
13:31
Во Владивостоке угнали дорогостоящую иномарку
13:25
В Приморье продолжают искать пропавшего владивостокца
13:13
Как прошли майские праздники во Владивостоке Видео
13:06
Утки во Владивостоке Фото
12:56
В Приморье прошел фестиваль «Найди себя» Фото
12:42
Луч поблагодарил болельщиков за поддержку под проливным дождем Фото
12:32
На месте затопленного в Приморье моста организована лодочная переправа
12:20
Злоумышленники ограбили ветерана и пенсионерку в Приморье
12:08
За минувшие выходные в Приморье произошло более 150 аварий
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4129 (68) от 12 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чисто там, где убирают. За собой
Китайские туристы участвовали в шествии Бессмертного полка
Пятнистое семейство нуждается в расширении жилплощади
Просят не спихивать тюленей в воду
«Поджигатели» заплатят штраф в полмиллиона рублей
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Мой ребенок – звезда! Или к чему приводят завышенные родительские ожидания

Чем это обернется в будущем для ребенка?
Фото: из открытых источников Фото: из открытых источников
Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Каких только конкурсов и шоу сейчас не увидишь по телевидению! Родителям предлагают рассказать и наглядно продемонстрировать красоту и таланты своего ребенка. А кто не захочет похвастаться своим не по годам развитым малышом? Как правило, родители не ограничиваются одним конкурсом, тем более если ребенок получил признание и говорит, что ему это нравится. «У детей отбирают детство и калечат психику», – скажут специалисты. Что же не так с желанием принять участие в детских конкурсах? Чем это обернется в будущем для ребенка? Отвечает известный психолог Владивостока Олег Юрьевич Сумарин.

«…индивидуальность ребенка, его тело и чистота становятся товаром. Ребенком отчаянно манипулируют, когда говорят, что его любят, потому что он такой-то или: «Я тебя буду любить, когда ты будешь успешным».

Продолжение здесь - http://yourlife.pro/

comments powered by Disqus
Похожие новости
Фестиваль красоты для людей с ограниченными возможностями пройдет во Владивостоке
15:49, 15 мая 2017 Фестиваль красоты для людей с ограниченными возможностями пройдет во Владивостоке

Оказать помощь в организации могут все желающие

Во Владивостоке произошло почти 500 ДТП за неделю
15:25, 15 мая 2017 Во Владивостоке произошло почти 500 ДТП за неделю

В 13 авариях пострадали 15 человек

Административные комиссии Владивостока выписывают штрафы за мусор и парковку на газонах
15:16, 15 мая 2017 Административные комиссии Владивостока выписывают штрафы за мусор и парковку на газонах

Нарушители заплатят штрафы на сумму более 300 тысяч рублей

Министр природы Сергей Донской выпустит знаменитого владивостокского тигра на волю
14:56, 15 мая 2017 Министр природы Сергей Донской выпустит знаменитого владивостокского тигра на волю

Проводы Владика в дикую природу состоятся сегодня

Во Владивостоке за выходные произошло более 130 аварий
13:36, 15 мая 2017 Во Владивостоке за выходные произошло более 130 аварий

Зарегистрировано 595 нарушений ПДД

Сбербанк провел встречу со своими миноритарными акционерами на Дальнем Востоке
11:21, 15 мая 2017 Сбербанк провел встречу со своими миноритарными акционерами на Дальнем Востоке

В 2016 году Сбербанк заработал рекордные 602 млрд рублей прибыли

В Приморье ликвидированы все лесные пожары
11:06, 15 мая 2017 В Приморье ликвидированы все лесные пожары

Новых возгораний нет