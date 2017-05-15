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Зеленый чай сохраняет молодость, - ученые

Людям следует чистую воду
Фото: silazdorovya.ru Фото: silazdorovya.ru
Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования узнали, какие напитки смогут сохранить молодость, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews. Как оказалось, к таким можно отнести воду, зеленый чай, кофе и сок цитрусовых.

По словам специалистов, следует пить очищенную питьевую воду, даже если человек употребляет много жидкости. Можно заменить сладкую газировку на обычную воду и заметить, как преобразиться организм.

Также одним из напитков, сохраняющим молодость, стал зеленый чай, так как он обладает большим количеством антиоксидантов и помогает избежать повреждения клеток. Чай положительно влияет на состояние сосудов, пищеварение, мочеполовую систему, выводит токсины и излишки жидкости.

В ходе исследования эксперты выяснили, что кофеин также обладает омолаживающими и противораковыми свойствами. Таким образом, одна чашка кофе в день способна снизить риск развития онкозаболевания на 10%. Помимо этого, кофе способно омолодить мозг, улучшая его работу.

Ученые отмечают, что сок цитрусовых также положительно скажется на организме и омолодит его. К разряду омолаживающих цитрусовых отнесли апельсин, грейпфрут и лимон. Содержащиеся в них витамин С и антиоксиданты благотворно повлияют на организм.

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