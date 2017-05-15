Спасатели продолжают дежурить возле затопленного моста в Кроуновке 09:21, 16 мая Спасатели продолжают дежурить возле затопленного моста в Кроуновке
Гороскоп на 16 мая 09:09, 16 мая Гороскоп на 16 мая
Часть Владивостока останется без света во вторник, 16 мая 08:40, 16 мая Часть Владивостока останется без света во вторник, 16 мая (Адреса)
Новостная лента
Май, 16 вторник
09:35
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
09:35
Военный эксперт: Пуск ракеты недалеко от Приморья - вызов всему миру Эксклюзив
09:33
За сутки в Приморье произошло девять пожаров
09:21
Спасатели продолжают дежурить возле затопленного моста в Кроуновке
09:09
Гороскоп на 16 мая
08:40
Часть Владивостока останется без света во вторник, 16 мая Адреса
08:35
Несколько домов во Владивостоке будут отключены от водоснабжения сегодня, 16 мая Адреса
08:14
Приморский краевой театр кукол приглашает на премьеру
07:33
Владивостокский школьник Никита Федоров снял фильм о том, как гаджеты убивают любовь Фото
06:14
Объем талии влияет на продолжительность жизни, - ученые
05:02
В ДФО за сутки сгорело более 740 гектаров леса
04:39
В порту Владивостока завернули обратно в Японию радиоактивную косу
03:58
Спекулянты в США резко сократили ставки на укрепление рубля
02:36
Конец света 15 мая 2017: ученые откроют «врата в ад»
01:04
Во Владивостоке прошла финальная игра Всероссийской юниор-лиги КВН Фото
00:32
В Приморье может появиться мост в Китай
Май, 15 понедельник
23:13
Зеленый чай сохраняет молодость, - ученые
22:08
В приморской столице отметили День рододендрона Фото
21:32
Юные яхтсмены Приморья привезли три золотых медали с Кубка России
20:19
У двоих приморцев подозревают клещевой энцефалит
19:05
Во Владивостоке задержали поджигателя жилого многоквартирного дома
18:32
Китаец-нумизмат с грузом контрабанды задержан в Приморье
18:12
Павел Брыкин: потасовки не было? Видео
17:45
В Приморье действует режим ЧС Фото
17:39
К середине недели во Владивостоке потеплеет
17:31
Уже летом уровень загрязнения воздуха в Находке будет под контролем
17:28
В Приморье продолжаются скандалы с молочкой: несуществующие производители, фальсифицированный товар
17:23
Серьезное ДТП с участием большегруза произошло на трассе Седанка-Патрокл
17:16
Во Владивостоке подведут итоги конкурса «Класс года»
17:08
Путин пригласил гостей пекинского форума на ВЭФ во Владивостоке
17:06
Экс-худрука Приморского театра оперы и балета приговорили к двум годам лишения свободы
17:00
Ушел из жизни автор мемориала "Боевая слава ТОФ" во Владивостоке
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4130 (69) от 16 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Школьники завоевали медали, знамя и автомат Калашникова
Приморье переместили в красную зону
Самолет из Сычуаня встретили водяной завесой
За дочкины прогулы заплатит родительница
​Наши спасатели и противнику безопасность обеспечат
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Культура

Приморский краевой театр кукол приглашает на премьеру

Репертуар на июнь 2017
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Приморский краевой театр кукол приглашает на спектакли детей и их родителей. РИА VladNews публикует репертуар на июнь 2017 года. 

Основная сцена

ПРЕМЬЕРА!!!

3сб. «Как научить умываться котёнка» М. Лукашкина

4вс. «Буратино» А. Толстой

10сб. «Все мыши любят сыр» Д. Урбан

11вс. «Мышка-хвастунишка» М. Лукашкина

17сб. «Козлята и Серый Волк» Н. Медведкина

18вс «Кот в сапогах» Н. Шувалов

24сб. «Кто спасёт корлевну Булочку?» М. Войтышко

25вс. «Красная Шапочка» В. Бусаренко

Начало в 12 часов

Малая сцена

4вс. «Аистёнок и пугало» Л. Лопейска, Г. Крчулова

11вс. «Сказка о глупом мышонке С.Маршак

18вс. « Как мы Гале помогали» Польская сказка 25вс « Вышли зайчики гулять» А. Герасимов

Начало в 10 часов

Художественный руководитель театра

заслуженный деятель скусств РФ

Виктор Бусаренко

comments powered by Disqus
Похожие новости
Ушел из жизни автор мемориала
17:00, 15 мая 2017 Ушел из жизни автор мемориала "Боевая слава ТОФ" во Владивостоке

​На 77 году жизни

Во Владивостоке показали грани искусства
20:17, 13 мая 2017 Во Владивостоке показали грани искусства

В краевой картинной галерее открылась новая выставка

Афиша культурных событий Приморья с 13 по 19 мая
17:04, 12 мая 2017 Афиша культурных событий Приморья с 13 по 19 мая

Программа мероприятий

Кино в выходные: что посмотреть во Владивостоке
16:06, 12 мая 2017 Кино в выходные: что посмотреть во Владивостоке

Три премьеры подготовила новая кинонеделя

«Ночь музеев»-2017 во Владивостоке: программа
15:32, 11 мая 2017 «Ночь музеев»-2017 во Владивостоке: программа

Музейные экспозиции и интерактивная программа

«Океан Звезд» откроется во Владивостоке 11 мая
16:45, 10 мая 2017 «Океан Звезд» откроется во Владивостоке 11 мая

Торжественное открытие аллеи состоится у кинотеатра «Океан»

Театр имени М.Горького порадует премьерами
04:04, 08 мая 2017 Театр имени М.Горького порадует премьерами

Репертуар на май