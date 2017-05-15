Приморский краевой театр кукол приглашает на премьеру

Репертуар на июнь 2017

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Приморский краевой театр кукол приглашает на спектакли детей и их родителей. РИА VladNews публикует репертуар на июнь 2017 года.

Основная сцена

ПРЕМЬЕРА!!!

3сб. «Как научить умываться котёнка» М. Лукашкина

4вс. «Буратино» А. Толстой

10сб. «Все мыши любят сыр» Д. Урбан

11вс. «Мышка-хвастунишка» М. Лукашкина

17сб. «Козлята и Серый Волк» Н. Медведкина

18вс «Кот в сапогах» Н. Шувалов

24сб. «Кто спасёт корлевну Булочку?» М. Войтышко

25вс. «Красная Шапочка» В. Бусаренко

Начало в 12 часов

Малая сцена

4вс. «Аистёнок и пугало» Л. Лопейска, Г. Крчулова

11вс. «Сказка о глупом мышонке С.Маршак

18вс. « Как мы Гале помогали» Польская сказка 25вс « Вышли зайчики гулять» А. Герасимов

Начало в 10 часов

Художественный руководитель театра

заслуженный деятель скусств РФ

Виктор Бусаренко