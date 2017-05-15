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Общество

В приморской столице отметили День рододендрона

Администрация Владивостока ежегодно принимает участие в этой конференции
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 12 мая в конференц-зале Института биологии моря им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук прошла XIII краевая научно-практическая конференция «День рододендрона», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Организатором мероприятия выступил Ботанический сад-институт ДВО РАН.

В рамках конференции школьники из Приморья, Японии и США в возрасте от 7 до 14 лет представили свои исследовательские работы, подготовили рисунки, плакаты и компьютерные презентации. Также была организована экскурсия по музею Института биологии моря ДВО РАН.

«Администрация Владивостока ежегодно принимает участие в этой конференции. Это правильное и полезное мероприятие для юных приморцев, – рассказала начальник отдела организации природоохранных мероприятий управления охраны окружающей среды и природопользования Ирина Осина. – В этом году, как и все предыдущие годы, ребята представили достойные доклады. Рады, что праздник стал традиционным, и благодарны сотрудникам Ботанического сада за всё, что они делают для экологического образования юных горожан».

С 2005 года Ботанический сад-институт ежегодно в период цветения рододендронов (это конец апреля и первая половина мая) проводит экологическую конференцию для школьников с одноименным названием. Чтобы День рододендрона был не днем одного цветка, а настоящим праздником ботаники, объектом изучения участников конференций стал весь растительный мир Приморья. В этом году школьники в своих докладах, рисунках и плакатах раскрыли тему «Растения морских побережий».

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