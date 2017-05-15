Юные яхтсмены Приморья привезли три золотых медали с Кубка России

Яркая победа

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

В Сочи завершился заключительный этап Кубка России в олимпийских классах яхт (классы 470, 49-й, 49-й FX, RS:X, Лазер, Лазер-радиал и Накра 17), Кубка России (классы 420, Лазер-радиал (мужчины) и 29-й) и Всероссийских соревнования (класс Лазер 4.7). Наши ребята, воспитанники яхт-клуба «Семь футов» привезли три золотых медали в разных классах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу «Семь футов».

В классе «Лазер-радиал»:

Мария Кислухина - 3 место в женском зачете, отобрана на Чемпионат Мира 2017.

В классе «Лазер 4.7»:

Мария Истратова – 1 место среди девушек

В классе «49-й»:

Константин Носов/ Александр Гайдаенко – 1 место

В классе «420»:

Илья Гайдаенко/Богдан Шабаев – 1 место, отобраны для участия на Первенство Европы 2017

Кроме этого, Мария Шилакина и Никита Истратов на швертботах «Оптимист» в Севастополе отгоняли регату на Призы города-героя Севастополя и отобрались на VIII Летнюю Спартакиаду учащихся России 2017.

По словам старшего тренера яхт-клуба Дениса Гайдаенко, яркая победа ребят обусловлена схожими с Приморьем ветровыми условиями, а также продолжительными учебно-тренировочными сборами, предшествующими соревнованиям.