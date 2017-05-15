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Ребенок, выброшенный из окна во Владивостоке, родился живым

Возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморью.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что в воскресенье, 14 мая, во Владивостоке по адресу Зои Космодемьянской, 17 прохожий обнаружил в пакете мертвого новорожденного малыша.

В ходе проведения оперативно-следственных действий установлена женщина, родившая младенца. В ее квартире проведен осмотр, обнаружены и изъяты следы биологического происхождения. По предварительным данным, женщина на учет по беременности и родам не становилась, у врача не наблюдалась, о беременности никому не говорила. 

- 26-летняя женщина рассказал, что родила мертвого ребенка. Чтобы об этом никто не узнал, она решила выкинуть младенца из окна квартиры, расположенной на 7-м этаже, - рассказала Аврора Римская, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю. 

Вместе с тем, по результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что ребенок родился живым, а причиной смерти стало падение с высоты.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). 

Расследование уголовного дела продолжается, в отношении женщины будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники полиции.

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