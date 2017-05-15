Во Владивостоке задержали поджигателя жилого многоквартирного дома

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

В ночь на 2 мая в отдел полиции поступило сообщение от диспетчера пожарной охраны о возгорании в многоквартирном жилом доме, расположенном на Партизанском проспекте, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что горели полы и двери квартир. Огонь перекинулся на лестничные марши и начал стремительно распространяться на верхние этажи. Из-за сильного задымления были задействованы звенья гозодымовой защиты МЧС.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Пожаро-техническая экспертиза подтвердила, что причиной возгорания является поджог.

Напомним, что сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение на участке автодороги. Была проведена эвакуация жильцов. Людей спасали при помощи трех автолестниц.

Пожар был потушен только к утру. Его площадь составила 300 квадратных метров.

Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 39-летнего ранее судимого наркозависимого жителя Владивостока, который дал признательные показания.

Задержанный рассказал, что из-за конфликта с жильцами дома он поджег деревянный пол с помощью легковоспламеняющейся жидкости.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».