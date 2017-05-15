Во Владивостоке судят экс-худрука Приморского театра оперы и балета

Антон Лубченко обвиняется в превышении полномочий

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 15 мая, в Первомайском суде города Владивостока проходит заседание по делу против бывшего руководителя Приморского театра оперы и балета Антона Лубченко, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает корреспондент РИА VladNews.

По версии следствия, Лубченко с декабря 2014 года по апрель 2015 года являлся руководителем Приморского театра оперы и балета и заключал фиктивные контракты, в том числе на оказание услуги по поставке светового оборудования.

Также, на средства учреждения культуры под видом командировочных расходов он приобретал авиабилеты «бизнес-класса» для осуществления поездок в личных целях.

В результате преступных действий был причинен ущерб в сумме 2,5 млн рублей. В ходе следствия Лубченко добровольно возместил ущерб на сумму 686 тыс. рублей.

Ранее РИА VladNews сообщало, что экс-руководитель Приморского театра оперы и балета Антон Лубченко продолжает путешествовать по России, несмотря на то, что находится под подпиской о невыезде.