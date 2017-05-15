Во Владивостоке подведут итоги конкурса «Класс года»

Классным коллективам предстояло пройти шесть этапов

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершается уже ставший традиционным конкурс среди общеобразовательных учреждений «Класс года», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Организаторами конкурса являются управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока и городской Дворец детского творчества. Цель - повышение творческого потенциала учеников, духовно-нравственное воспитание, интеллектуальное и физическое развитие молодого поколения, выявление наиболее сплочённых и творческих классов.

В этом году на участие в конкурсе подали заявки 14 классов при поддержке классных руководителей и родительских комитетов. Конкурс «Класс года» проводится в двух номинациях. Первая - коллективы 6-8 классов, здесь представлены школы №№ 9, 28, 44, 46, 54, 83, гимназия № 1 и гимназия № 2. Вторая - коллективы 9-11 классов, в данной номинации соревнуются ученики школ №№ 21,28, 64, 70, лицея №3 и гимназии №2.

За время проведения конкурса классным коллективам предстояло пройти шесть этапов: I этап - информационный, II этап – «гостевание», III этап - конкурс документов, IV этап - открытое мероприятие, V этап - командная игра «Энкаунтер» и VI - этап творческий отчет класса, финал конкурса.

Заключительный этап конкурса - творческий отчет - пройдёт в пятницу, 19 мая, в большом зале Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43). Формат выступления ребята выбирают самостоятельно. Например, они могут представить песню, танец, монолог, сценку. Важным условием является максимальная вовлеченность всех учеников класса в подготовку творческого отчета. В этот же день состоится церемония награждения победителей.