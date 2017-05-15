Китаец-нумизмат с грузом контрабанды задержан в Приморье

Проводится расследование

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Таможенники поста ДАПП Полтавка в Приморье в ходе проведения таможенного контроля обнаружили 31 старинную монету, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Товар гражданин КНР пытался вывезти из РФ в багаже. Мужчина заявил, что не перемещает товары, подлежащие таможенному декларированию, однако рентгеновская установка показала обратное. В сумке гражданина оказались монеты Франции 1831 и 1843 годов номиналом 5 франков, а также 1930 и 1932 годов номиналом 10 франков, 2 монеты Бразилии 1913 года номиналом 1000 рейс, монета Бразилии 1911 года номиналом 1000 рейс, 2 монеты Швеции 1959 года номиналом 5 крон, монеты Словакии 1941 года номиналом 20 крон и 1944 года номиналом 10 крон, юбилейная монета «100 лет со дня рождения Эйзенхауэра» номиналом 1 доллар, монета Бельгии 1951 года номиналом 100 франков, монета Финляндии 1975 года номиналом 10 марок, монета Испании 1966 года номиналом 100 песет, монета Австрии 1912 года номиналом 2 крона, монета 1804 года, монета ЮАР 5 шиллингов 1952 год. Помимо этого у любителя нумизматики обнаружили еще несколько монет различных стран.

По словам мужчины, товар он приобрел во Владивостоке для пополнения коллекции дочери.

Являются ли монеты оригинальными, а также какова их стоимость, установят эксперты. Товар изъят, проводится расследование.