В порту Владивостока завернули обратно в Японию радиоактивную косу

От 450-киллограммового объекта серьезно "фонило"

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Владивостокской таможней оперативно пресечена попытка ввоза на таможенную территорию радиационно-опасного товара, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Опасным товаром оказалось б/у навесное оборудование для трактора для скашивания травы - сельскохозяйственная коса весом 450 кг. Объект с повышенным уровнем ионизирующего излучения прибыл на морском транспорте из Японии.

Причиной повышенного уровня радиации на товаре является наличие бета-активных частиц, в среднем около 70 част*мин/см2. Информация об объекте была оперативно передана в санитарно-карантинный пункт Морского порта Владивосток для проведения согласованных совместных действий.

В результате дальнейших разбирательств радиационно-опасный объект был запрещен к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза.