Министр природы Сергей Донской выпустит знаменитого владивостокского тигра на волю

Проводы Владика в дикую природу состоятся сегодня

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской 15 мая 2017 г. совершит рабочую поездку в Приморский край, где на территории национального парка «Бикин» проведет совещание по вопросам развития особо охраняемых территорий на Дальнем Востоке. Министр также примет участие в выпуске амурского тигра Владика (сокращенно от Владивосток) в дикую природу на территории национального парка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.

Напомним, в середине октября 2016 г. тигр успел попасть на десятки фото- и видеокамер, разгуливая в черте города Владивосток. Спустя несколько дней его отловили специалисты департамента охотничьего надзора Приморского края.