К середине недели во Владивостоке потеплеет

В минувшие выходные в Приморье наблюдалась ненастная погода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.
Приморье оказалось во власти циклона, в результате чего температура воздуха понизилась на 3-6 градусов.
В ночь на понедельник осадки пошли на убыль. В отдельных районах края сохраняется небольшой, местами умеренный дождь. Ветер умеренный, на побережье сильный. Температура ночью от −2 °С до +12 °С. Днем переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха +7…+18 °С.
К середине недели погода в Приморье улучшится. Потеплеет.