К середине недели во Владивостоке потеплеет

Осадки пошли на убыли

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

В минувшие выходные в Приморье наблюдалась ненастная погода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Приморье оказалось во власти циклона, в результате чего температура воздуха понизилась на 3-6 градусов.

В ночь на понедельник осадки пошли на убыль. В отдельных районах края сохраняется небольшой, местами умеренный дождь. Ветер умеренный, на побережье сильный. Температура ночью от −2 °С до +12 °С. Днем переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха +7…+18 °С.

К середине недели погода в Приморье улучшится. Потеплеет.