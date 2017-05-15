Приговор Нонне Лепехиной оставлен без изменений

Решение Приморского краевого суда оставило прежним приговор Фрунзенского суда Владивостока

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Апелляционная инстанция приморского краевого суда оставила без изменений приговор Фрунзенского суда Владивостока в отношении 19-летней Нонны Лепехиной, насмерть сбившей молодую пару в центре приморской столицы летом 2016 года, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе суда. Апелляционная жалоба была подана одним из потерпевших, посчитавшим приговор (4 года колонии-поселения и возмещение ущерба в сумме на 2 миллиона рублей) чрезмерно мягким.

Напомним, как ранее сообщало РИА VladNews, 16 июля на Алеутской иномарка сбила двоих людей. По словам очевидцев, автомобиль марки Toyota Allion на пешеходном переходе сбил двух человек. Девушка он полученных травм скончалась на месте, а молодой человек в тяжелом состоянии был госпитализирован. Позже парень скончался в больнице.

Как отмечали очевидцы в социальных сетях, автоледи двигалась со скоростью 100 км/ч, если бы скорость автомобиля бы меньше, исход происшествия мог бы быть другим.