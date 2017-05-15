За выходные в Приморье выпала двухмесячная норма осадков

Завтра существенных осадков не ожидается

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Циклон, накрывший Приморье в выходные дни, вызвал в крае дожди различной интенсивности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Дожди начались в ночь на субботу и сохраняются до сегодняшнего дня. Больше дождя выпало в южной половине края, от 50 до 170 % месячной нормы. Выпавшие дожди уменьшили класс пожароопасности леса по метеорологическим показателям. В северных районах местами прошли небольшие дожди. Здесь сохраняется 3 и 4 класс пожароопасности леса.

В субботу воздух прогрелся от +5 °C до +18 °C в континентальных районах при дождливой погоде. При прояснениях в центральных районах Приморья воздух прогревался до +22 °C. В воскресенье, в холодной воздушной массе циклонического вихря, максимальная температура воздуха понизилась на 1–6 градусов. Температура воздуха в ночные часы составила +2…+11 °C.

Во Владивостоке в выходные дни выпало 57,5 мм или 80 % месячной нормы осадков. Температура днем не поднимались выше +11…+14 °C. Минимальная температура сохранялась около +6 °C.

Сегодня, 15 мая, циклон начал покидать Приморье, местами сохраняются небольшие и умеренные дожди. Температура воздуха +13…+18 °C, на восточном побережье +5…+10 °C.

Во Владивостоке облачно, временами небольшой дождь. Ветер северо-западный свежий. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +12…+15 °C.

Завтра погода в Приморье начнет улучшаться. Ближайшей ночью небольшие дожди сохранятся лишь местами, днем в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночной фон температуры существенно не изменится, 0…+11 °C, а днем воздух прогреется до +19…+27 °C.

Во Владивостоке завтра облачно, без существенных осадков. Температура воздуха ночью +6…+9 °C, днем максимальная температура +16…+19 °C.