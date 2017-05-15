В Приморье продолжаются скандалы с молочкой: несуществующие производители, фальсифицированный товар

Кроме того, объем реального потребления молочных продуктов приморцами ниже среднероссийского

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

В Приморье в 1 квартале 2017 года исследовано 32 пробы молочной продукции по санитарно-химическим показателям, 7 проб - на содержание антибиотиков, 15 проб - на содержание радиоактивных веществ, 114 проб - по физико-химическим показателям, 645 проб - по микробиологическим показателям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Анализ результатов лабораторного контроля свидетельствует о стабильном качестве молочной продукции по санитарно-химическим показателям.

По микробиологическим показателям удельный вес исследованных проб молочной продукции, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, составил 6,8%, все отечественного производства (I квартал 2016 года - 2,5%).

Мониторинг качества молочной продукции, проводимый Роспотребнадзором края, свидетельствует, что в 1 квартале 2017 года на потребительском рынке региона наиболее часто молочная продукция не соответствовала требованиям по физико-химическим показателям (массовая доля жира, массовая доля белка) и показателям фальсификации (замена молочного жира растительными жирами). По итогам минувшего квартала удельный вес исследованных проб молочной продукции, не соответствующих требованиям технических документов, составил 24,6%, все отечественного производства (аналогичный период 2016 года - 9,3%).

В структуре исследованных проб, несоответствующих нормативным требованиям по физико-химическим показателям, наибольший удельный вес составили масло сливочное (44,4%), сыр (22,2%), творог (11%) предприятий - изготовителей ООО «АРЧА» (Республика Татарстан), ООО «Экопродукт» (г.Санкт-Петербург), ООО «СбытПродСервис», ООО «Молочный край» (Челябинская область), ООО «АКХ Ануйское» (Алтайский край), ООО «Хорольский молочный завод», ООО «Стандарт» (Приморский край), ЗАО «Озерецкий молочный завод» (Московская область).

С целью пресечения оборота фальсифицированной молочной продукции Управлениемпринят весь комплекс мер, предусмотренных нормативными правовыми актами ЕАЭС, законодательством РФ о техническом регулировании, обеспечении качества и безопасности пищевой продукции. Направлены информации в адрес предприятий-изготовителей, Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации по месту расположения предприятий - изготовителей о выпуске продукции несоответствующей нормативным требованиям

В отношении 2 предприятий оптовой торговли, осуществляющих реализацию молочной продукции несуществующих предприятий во Владивостоке и Арсеньеве, направлены материалы в УМВД региона. Составлено 22 протокола об административном правонарушении, наложено штрафов на сумму 320 тысяч рублей. Забраковано и изъято из оборота 5 партий такой продукции общим объемом 15 килограммов (в том числе одна из партий изъята в средней школе Чугуевского района). Причинами забраковки явились несоответствие продукции требованиям нормативных документов, несоблюдение сроков годности, установленных производителем, нарушение права потребителя на получение полной и достоверной информации о продукте, отсутствие товарно-сопроводительных документов.

Ситуация по обеспечению качества молочной продукции остается на контроле Управления Роспотребнадзора.

Справка:

Молоко - один из важнейших продуктов питания человека. Молоко и молочные продукты вносят разнообразие в питание, повышают питательность пищи и имеют огромное диетическое и лечебное значение. Это единственный пищевой продукт, который обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами. Белки молока характеризуются легким всасыванием и содержат все необходимые для организма аминокислоты. Жиры в молоке содержатся в виде мельчайших частиц. Именно они образуют всеми любимые сливки. Молочный жир на 96% усваивается организмом, что обусловлено его высокой дисперсностью. Рассматривая такой показатель, как пищевая, энергетическая ценность молока, нельзя не сказать об углеводной составляющей. Она представлена лактозой. Именно наличием данного компонента обусловлена возможность приготовления кисломолочных продуктов. Пищевая ценность молока определяется повышенным содержанием витаминов. Основными являются А и В. В небольшом количестве присутствует аскорбиновая кислота, никотиновая кислота, рибофлавин и тиамин.

Для поддержания нормального функционирования организма рацион взрослого человека должен включать 25% молока и молочных продуктов, детей и подростков - 50%, детей до года - около 100%. Согласно Рекомендациям по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 2 августа 2010 года № 593-н, нормы потребления молока и молочных продуктов должны составлять 320-340 кг на 1 человека в год.

По данным Приморскстата за период с 2012 года по 2015 год уровень потребительских расходов на покупку молока и молокопродуктов для домашнего питания по материалам выборочного обследования бюджетов домашнего хозяйства увеличился с 4,9% до 5,5%. По итогам 2015 года потребление молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) составило 162 кг на 1 человека в год (2014 - 157, 2013 -156, 2012 - 151 кг на 1 человека в год). По РФ данный показатель составляет 246 кг на 1 человека в год.