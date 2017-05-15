В Приморье подешевели некоторые продукты

Стоимость потребительской корзины снизилась на 30 рублей

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Стоимость потребительской корзины в Приморье снизилась до 5 066 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Стоимость потребительской корзины снизилась почти на 30 рублей по сравнению с мартом. Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Приморском крае также снизился и сейчас не превышает 100%.

Стоит отметить, что в апреле наблюдается снижение средней розничной цены сразу на 20 наименований товаров. Так, снизились цены на мясо, рыбу мороженую неразделанную, сельдь соленую, масло подсолнечное, молоко, яйцо куриное, сахар, соль, муку пшеничную, крупы, капусту белокочанную, морковь и яблоки.

Напомним, минимальный набор продуктов питания включает 33 продовольственных товара.