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Политика и экономика

Путин пригласил гостей пекинского форума на ВЭФ во Владивостоке

Восточный экономический форум пройдет 6-7 сентября во Владивостоке
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин на открытии экономического форума «Один пояс – один путь» в Пекине пригласил участников международного события на Восточный экономический форум, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

"Очевидно, что идеи, инициативы участников нынешнего форума потребуют дальнейшего обсуждения, и мы, безусловно, готовы принимать участие в таких дискуссиях. Позвольте пригласить представителей политической сферы, общественных, деловых кругов посетить в июне этого года Россию в рамках Петербургского экономического форма и в сентябре – Восточного экономического форума во Владивостоке," - сказал президент России.

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