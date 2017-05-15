В Приморье может появиться мост в Китай

По маршруту Полтавка-Дуннин

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Еще один мост между Россией и КНР может появиться по маршруту Полтавка-Дуннин. Об этом заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка, обсуждая вопросы строительства трансграничной инфраструктуры между российским Дальним Востоком и провинциями Северо-Востока Китая во время рабочего визита в Пекин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостока.

- Мы соседи, мы близко друг с другом, но нам не хватает инфраструктуры, чтобы реализовывать потенциал этой близости. Мы считаем, что необходимо строить мост Полтавка-Дуннин и комплексно развивать транспортную трансграничную инфраструктуру, - заявил министр.

Глава Минвостокразвития подчеркнул, что сегодня уже строятся мост Благовещенск-Хэйхэ и первый железнодорожный мост между Россией и КНР Нижнеленинское-Тунцзян.

- На примере таких проектов мы можем и должны лучше и теснее научиться работать вместе. Именно на конкретных проектах формируется взаимопонимание, взаимное доверие, успешный опыт совместной экономической деятельности. И чем больше таких проектов мы будем вместе реализовывать, тем сопряженнее будут наши экономики, - сказал Александр Галушка.

Напомним, вопросы развития трансграничной инфраструктуры - одна из ключевых тем форума "Один пояс - один путь", который сейчас проходит в Пекине.