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​За что ответят депутаты Владивостока?

Обращение уже отправлено прокуратурой в Ленинский суд города
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

В прямом эфире радио «Лемма», который прошел сегодня, 15 мая, журналист Андрей Калачинский вместе с политологами Павлом Наливайко и Александром Шемелевым попытались разобраться в том, за что подано обращение в суд со стороны прокуратуры на депутатов Думы Владивостока, сообщает РИА VladNews.

Дело в том, что впервые депутатам города необходимо было предоставить декларацию о своем имуществе и доходах за два года. Во многих заявлениях прокуратурой были найдены незначительные нарушения, что и привело к обвинению народных избранников в нарушении антикоррупционного законодательства. Однако сами депутаты Думы Владивостока сообщили, что найденные нарушения незначительны, и они никак не говорят о нарушении закона. Тем более, что многие из депутатов не получают денежного вознаграждения за свою деятельность.

«У меня нашли нарушения в том, что я не показал зарплату в 2400 рублей, полученную за проведение педагогической деятельности, и за проданную машину, которую я элементарно забыл внести. И ещё я не внес счета за 2009-2012 годы, которые уже давно закрыты. Я уже и забыл про них, долгов по ним нет. Но нужно было это указать», - сообщил депутат Думы города Ярослав Ливанский.

«Изначально прокуратура подала представление на 21 депутата Думы Владивостока. Комиссией они были рассмотрены и прокуратурой был дан ответ о том, что коррупционной составляющей не присутствует. Ошибки в декларациях есть, в том числе и у меня, но коррупционной составляющей там нет по одной простой причине: многие депутаты не получают ни копейки из бюджета за свою деятельность. Лично я забыл указать свой доход в одной из моих компаний», - рассказал депутат Думы города Дмитрий Пенязь.

Своё мнение на этот счет в прямом эфире высказали политологи Александр Шемелев и Павел Наливайко, которые сообщили, что окончательное решение о том, существенные ли нарушения в декларациях, или нет, принимает суд.

«Стоит отметить, что не только депутаты города подверглись проверкам, также и городские власти, и представители администрации Приморского края. Здесь я вижу только усиление со стороны прокуратуры, связанное лишь с повышением антикоррупционной борьбы и, в целом, тренда, который идет по России», - считает Павел Наливайко.

«Каждый делает свою работу. Окончательное решение принимает уже суд с учетом позиции существенности и несущественности», - сказал Александр Шемелев.

Обращение прокуратуры уже направлено в Ленинский суд Владивостока, однако, как сообщили депутаты Думы Владивостока, ещё не было ни одного судебного заседания по этому вопросу.

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