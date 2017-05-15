Депрессия связана с болезнями из детства, - ученые

Фобии преследуют человека на протяжении всей жизни

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования выяснили, что восприимчивость к стрессам обусловлена моральными травмами, пережитыми в раннем возрасте, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Как оказалось, депрессия даже может приобретать характер хронического соматического заболевания, которое развивается на протяжении всей жизни. Данное предположение объясняет тенденцию, согласно которой люди в возрасте более болезненно реагируют на всевозможные стрессы и внешние психологические раздражители.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали более 20 пациентов с клинической депрессией. Результат показал, что причинной данного недуга являются детские травмы, которые со временем могут прогрессировать в серьезные комплексы.

По словам ученых, депрессия может быть вызвана болезнями, которые человек пережил в раннем возрасте. Из-за страха негативных последствий в примерно 80 процентах случаев вырабатывается своеобразная фобия недугов, которая сохраняется на протяжении всей жизни.