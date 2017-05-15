У двоих приморцев подозревают клещевой энцефалит

В лабораториях обнаружено 14 заразных клещей

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

На территории Приморского края с нарастающим итогом зарегистрировано 1077 обращений с присасыванием клещей на 30 административных территориях края, из них 270 у детей (25,1%), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. По сравнению аналогичным периодом предыдущего года количество обращений с присасыванием клещей увеличилось на 5,9%.

Наибольшее количество обращений на присасывание клещей зарегистрировано в городах Владивосток (352 обращения), Уссурийск (149), Артём (78), Находка (89), Дальнегорск (43), Спасск-Дальний (39), Арсеньев (39); в Кавалеровском (37) и Пожарском районах (34).

За текущий период года зарегистрировано 2 случая подозрения на клещевой вирусный энцефалит - у жителя Владивостока (присасывания клеща в селе Анисимовка) и Лесозаводска; граждане не привиты.

Иксодовый клещевой боррелиоз зарегистрирован у жителей Кавалеровского района и г. Артёма.

С профилактической целью 54 человека получили противоклещевой иммуноглобулин (5%), из них 28 детей (10,4% от пострадавших от укусов клещей детей).

В этом году в лабораториях края выполнено 677 экспресс-исследований клещей, снятых с людей, в т.ч. 168 клещей, снятых с детей.

В 72 клещах (10,6%) обнаружены возбудители клещевых инфекций, в т.ч. антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 14 клещах (2,1%), снятых с 2 детей – жителей г. Артёма и Пожарского района (присасывание клещей в пос. Заводской; пос. Лучегорск), 12 взрослых жителей г. Владивостока (присасывание клеща на о. Русский, б. Шамора, в районе «Снеговой пади», в Шкотовском районе (Пидан), в г. Фокино, в г. Большой Камень, в пос. Тавричанка); с 4 жителей г. Находка и жителя г. Артёма; в 51 клеще (7,5%) обнаружены возбудители боррелиоза (присасывания клещей в районе «Снеговой пади», Покровского парка, бухты Шамора, лесной полосе Ботанического сада, о. Русский г. Владивостока, г. Артёма, Надеждинского, Хасанского, Спасского, Шкотовского, Партизанского, Кировского районов, г. Артёма); в 3 клещах обнаружены эрлихии (0,4%); в 4 клещах (0,6%) обнаружены анаплазмы человека (присасывание клеща в Хасанском районе, в Шкотовском районе (Пидан, с. Романовка), о. Русский).

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю сообщает жителям края, что в государственные бюджетные медицинские организации поступила вакцина против КВЭ из средств краевого бюджета в количестве 8 950 доз для проведения ревакцинации детей и пенсионеров старше 60 лет.

Необходимо отметить, что все административные территории Приморского края являются опасными в отношении возможного заражения инфекциями, передающимися при присасывании клещей. Заболеваемость клещевыми инфекциями носит сезонный характер.

Массовое количество случаев присасывание клещей регистрируется в июне.

К заражению клещевыми инфекциями восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола.

Как защититься от инфекций, передающихся клещами

При нахождении на опасной в отношении клещей территории необходимо иметь одежду спортивного типа и головной убор. Одежда должна быть светлой и гладкой. Воротник и манжеты плотно прилегать к телу, рубашку заправить в брюки. Брюки заправить в носки на резинке.

Для обработки одежды используют средства, отпугивающие клещей, например: «Рефтамид», «Медифокс-антиклещ», «Капкан-преграда», «Таежный» и другие.

Осматривайте на наличие клещей домашних животных, которых берёте с собой в лес; не заносите в жилые помещения лесные цветы. Регулярно проводите осмотры одежды, волосистой части головы и открытых участков тела.

В случае присасывания клеща – необходимо максимально быстро его удалить, желательно обратиться в медицинскую организацию. Снимать клеща следует максимально осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания. При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации: захватить клеща пинцетом или обернутой чистой марлей пальцами как можно ближе к ротовому аппарату и держа его строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща против часовой стрелки; извлечь его из кожных покровов. Место укуса продезинфицировать, после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

Снятого клеща рекомендуется сдать в лабораторию, где проводятся экспресс-исследования для определения их зараженности.

На территории края исследования проводятся в 21 лаборатории на административных территориях края: в г.г. Владивосток, Артем, Уссурийск, Спасск-Дальний, Лесозаводск, Находка, Дальнегорск, Дальнереченск, Арсеньев, Партизанск; в районах: Кировский, Кавалеровский, Красноармейский, Пожарский, Черниговский, Чугуевский.

Эффективной мерой профилактики являются мероприятия, направленные на снижение численности клещей - акарицидные противоклещевые обработки мест массового посещения и отдыха.

По состоянию на 07.05.17г. акарицидные обработки проведены на 217 объектах (36,1% от планируемого количества объектов), с площадью обработки - 310,08 га на территориях 20 муниципальных образований края.