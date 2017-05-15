Военный эксперт: Пуск ракеты недалеко от Приморья - вызов всему миру

Эксклюзивный комментарий

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

В минувшее воскресенье рано утром по владивостокскому времени с восточного побережья КНДР стартовала баллистическая ракета средней дальности типа «земля-земля». Ее пуск успешным признали не только в Пхеньяне, но и в Москве, Пекине, Сеуле, Токио и Вашингтоне, сообщает корреспондент РИА VladNews.

- Нынешний пуск ракеты это реальный вызов всей мировой общественности, - рассказал корреспонденту агентства военный экспорт-аналитик, полковник в отставке Олег Щербаков. – Тем самым Пхеньян дал понять всем своим потенциальным противникам: не загоняйте нас в угол. Нам есть чем ответить и ответ обернется колоссальными потерями для самих нападавших.

В чем особенность данной ракеты? Предположительно, речь идет новой разработке Hwasong-12. Ракета пролетела 787 км. Японская разведка уточняет, что она поднималась на высоту до двух тысяч километров. И при этом летела не наобум. Хоть и упала в Японском море, но вне территориальных вод России, Японии и Республики Корея. Стало быть, северокорейские ученые приближаются к максимальным возможностям в наведении ее на цели, несмотря на значительное расстояние под тысячу километров. Открытым пока остается вопрос: боеголовку с каким зарядом – обычным в тротиловом эквиваленте или ядерным – сможет нести Hwasong-12.

Обращает внимание на несколько особенностей выбора времени ее запуска.

Во-первых, это был первый пуск баллистической ракеты со стороны КНДР после вступления в должность нового президента Южной Кореи. Мун Чжэ Ин сразу же осудил проведенные испытания, назвав подобные действия вызовом миру на Корейском полуострове.

Во-вторых, испытания прошли в момент масштабной международной экономической конференции в Пекине и встречи лидеров Китая и России председателя Си и президента Путина. Оба категорически раскритиковали действия Пхеньяна, нарушающие решения ООН.

РИА VladNews напоминает, что запущенная КНДР баллистическая ракета находилась в полете 23 минуты и упала в 500 км от побережья России. При этом российские системы предупреждения о ракетном нападении своевременно обнаружили пуск баллистической ракеты с территории Северной Кореи и отследили траектория ее полета. Никакой опасности Российской Федерации данный ракетный пуск не представлял. Средства российской системы предупреждения о ракетном нападении и дежурные силы ПВО несут боевое дежурство в плановом режиме.